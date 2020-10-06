Токио, , 19:22 — REGNUM Sony сообщила, что в момент старта продаж PlayStation 5 геймерам будет недоступна одна функция. Об этом компания написала 6 октября в блоге PlayStation.

Производитель сообщил, что владельцы консоли не смогут сразу включить функцию виртуального объемного звука в случае использования аудиосистемы телевизора, а не наушников. При этом Sony отметила, что сейчас инженеры компании работают над реализацией этой возможности и она появится позже.

Ранее Sony заявила, что владельцы PlayStation 5 смогут в полной мере воспользоваться новой аудиосистемой с функцией виртуального объемного звука даже в том случае, если они будут использовать не новую Tempest 3D AudioTech, а другую аудиогарнитуру, например, Gold Wireless Headset для PS4.

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