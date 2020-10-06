Берлин, , 15:46 — REGNUM Немецкие тюнеры из ателье ABT Sportsline создали более мощную версию универсала Audi RS4. Об этом сообщается на сайте компании.

Модернизированная специалистами ателье модель получила наименование RS4-S.

Экстерьер Audi RS4-S отличается от базовой модели дисками из лёгкого сплава ABT Sport GR размером 21 дюйм, стильным передним сплиттером, плавниками на воздухозаборниках, а также диффузором и другими карбоновыми элементами.

Вместо заводской системы выхлопа тюнеры установили глушитель из нержавеющей стали, а взамен двух хромированных патрубков появились четыре. Диаметр каждого из них равен 102 мм.

Под капотом авто функционирует бензиновый мотор V6 рабочим объёмом 2,9 литра, который форсирован с 450 до 530 «лошадей». Теперь RS4-S ускоряется до 100 км/ч на 0,2 секунды быстрее своего предшественника. Максимальная скорость машины составляет 300 км/ч.

Ранее Audi протестировала новый 400-сильный седан RS3. Авто может разогнаться до «сотни» за четыре секунды и набрать максимальную скорость в 280 км/ч.

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