Москва, , 15:31 — REGNUM В сентябре 2020 года российские автолюбители приобрели 789 новых автомобилей Suzuki, что на 2% больше результата прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

Всего же за девять месяцев 2020 года дилеры японской марки реализовали в РФ 5396 машин. Это на 14% больше, чем год назад.

Отмечается, что самым продаваемым автомобилем марки в сентябре текущего года стал компактный кроссовер Vitara. Это авто было продано в количестве 553 единицы, что на 7% больше уровня продаж прошлого года.

На втором и третьем местах соответственно Suzuki Jimny нового поколения (149 ед.; +10%) и Suzuki SX4 (87 ед.; — 46%).

Напомним, в середине сентября 2020 года в России выросли цены на кроссоверы Suzuki SX4 и Vitara.

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