Минск, , 13:36 — REGNUM Свой первый грузовик с электромотором представил Минский автозавод (МАЗ). Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

Выпускаться электрогрузовик будет под индексом МАЗ-4381Е0. Его полная масса составляет 12,5 т, а грузоподъемность равна 5,7 т. Наибольшая скорость, которую может развить авто, ограничивается 85 км/ч.

«Электрогрузовик разработан с фокусом на транспортировку грузов в черте города. Впереди — череда испытаний и коммерческое производство», — говорится в сообщении компании.

В движение машину приводит асинхронный электромотор производительностью 70 кВт. Агрегат имеет жидкостное охлаждение. В паре с мотором работает двухступенчатый редуктор с электронным управлением переключения трансмиссии.

Питает агрегат литиевый аккумулятор ёмкостью 160 Ач. Его зарядки хватает на 100 км пути. При этом данный показатель может быть увеличен за счет установки большего количества батарей.

Ранее Украина приобрела для своих силовиков 41 белорусский грузовик марки МАЗ. Сумма контракта составляет почти $3,6 млн.

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