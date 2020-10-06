Берлин, , 12:53 — REGNUM Лучшие зимние шины для кроссоверов размерности 225/55 R17 назвали эксперты немецкого издания AutoBild.

Эксперты издания провели испытания десяти комплектов новой зимней резины, которая предназначена для «мягкой» зимы. При этом данные шины могут подойти для эксплуатации в некоторых регионах России.

Тестирование проходило на льду, на снегу, на влажном и сухом асфальте. Лучшими были признаны шины Goodyear UltraGrip Performance +, Bridgestone Blizzak LM005, Michelin Alpin 6 и Vredestein Wintrac Pro.

Средний балл получили шины Toyo Observe S944 и Dunlop Winter Sport 5. Чуть хуже оказались покрышки Uniroyal MS plus 77 и Maxxis Premitra Snow WP6.

При этом худшие результаты показали шины Syron Everest 1 Plus и Duraturn Mozzo Winter.

Ранее в центре погоды «Фобос» автовладельцам, которые проживают в европейской части России, посоветовали сменить летнюю резину на зимнюю в последнюю неделю октября.

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