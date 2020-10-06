Сеул, , 10:38 — REGNUM Длина последнего поколения Kia Sorento составляет 4810 мм, что на 10 мм больше, чем у предыдущей версии авто. Об этом сообщается на канале Kia Motors Russia в YouTube.

Базовая комплектация кроссовера Kia Sorento четвертого поколения в России стоит 2 149 900 рублей, а цена самой дорогой версии (Premium+) равна 3 149 900 рублей.

Размер колесной базы автомобиля равен 2815 мм. А в салоне теперь стало просторнее на 35 мм.

Внутри машины появилась цифровая приборка с экраном 12,3 дюйма, мультимедиа с тачскрином размером 10,25 дюйма и восемь слотов для зарядки смартфонов. Автопроизводители снабдили модель тремя рядами сидений. Второй ряд состоит из трёх кресел, имеющих продольную регулировку.

В России новый Sorento будет продаваться с дизельным мотором производительностью 199 «лошадей», который сочетается с восьмискоростной роботизированной трансмиссией. До «сотни» автомобиль ускоряется за 9,2 секунды. В линейке моторов есть также 180-сильный бензиновый движок рабочим объёмом 2,5 л, который агрегатируется с 6-скоростным «автоматом». Такой двигатель позволяет разгоняться до 100 км/ч за 10,3 секунды.

Напомним, глобальная премьера Kia Sorento четвертого поколения состоялась в марте 2020 года, а уже в конце августа на предприятии «Автотор» в Калининграде началась сборка нового Kia Sorento.

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