Вашингтон, , 04:54 — REGNUM Пентагон заказал американским компаниям SpaceX и L3 Harris Technologies изготовление спутников для отслеживания стартов ракет. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба оборонного ведомства США.

В рамках контрактов, стоимостью $342 млн, компании до конца 2022 финансового года должны изготовить для военных по четыре спутника.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на сумму $316 млн для проведения космических запусков в период с 2022 по 2027 финансовые годы заключили министерство обороны США и американская компания SpaceX.

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