Токио, 5 октября 2020, 14:56 — REGNUM В сети появился тизерный снимок спортивного купе Subaru BRZ второго поколения. Фото распространила пресс-служба компании.
На тизере запечатлена часть модели: 18-дюймовое десятиспицевое колесо, крыло с прорезью, дверь и порог.
Стоит отметить, что точно такие же колесные диски имеют Toyota GR Yaris. Ожидается, что экстерьер обновлённой модели Subaru BRZ будет похож на салон Toyota GT86.
В качестве силового агрегата у BRZ будет 2,4-литровый «оппозитник» мощностью 260 л. с. Впервые такой мотор был установлен на кроссовере Subaru Ascent.
Что касается платформы новинки, то данные о ней разнятся. Одни источники утверждают, что авто будет собрано на «тележке» TNGA, а другие считают, что новинка размещена на модернизированном шасси от купе первого поколения.
Напомним, сборка модели Subaru BRZ была прекращена летом 2020 года.
Читайте также: В России подорожали автомобили Subaru