Токио, , 14:56 — REGNUM В сети появился тизерный снимок спортивного купе Subaru BRZ второго поколения. Фото распространила пресс-служба компании.

Subaru BRZ Subaru

На тизере запечатлена часть модели: 18-дюймовое десятиспицевое колесо, крыло с прорезью, дверь и порог.

Стоит отметить, что точно такие же колесные диски имеют Toyota GR Yaris. Ожидается, что экстерьер обновлённой модели Subaru BRZ будет похож на салон Toyota GT86.

В качестве силового агрегата у BRZ будет 2,4-литровый «оппозитник» мощностью 260 л. с. Впервые такой мотор был установлен на кроссовере Subaru Ascent.

Что касается платформы новинки, то данные о ней разнятся. Одни источники утверждают, что авто будет собрано на «тележке» TNGA, а другие считают, что новинка размещена на модернизированном шасси от купе первого поколения.

Напомним, сборка модели Subaru BRZ была прекращена летом 2020 года.

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