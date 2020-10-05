Токио, 5 октября 2020, 13:11 — REGNUM Японский автопроизводитель Mitsubishi представил кемпинговый спецпакет для пикапа L200. Об этом сообщается на сайте TuningBlog.

Автодом на основе L200
Автодом на основе L200
TuningBlog

Новые надстройки пикапа трансформируют утилитарное авто в автодом с кухней, душем и спальными местами, расположенными в палатке на крыше машины.

В автомобиле есть: холодильник, газовая плитка Primus, душ, умывальник с резервуаром на 12 литров, шкаф, розетки и набор складных стульев. Общая площадь жилья равна 3,08 кв. метра. Также автодом можно укомплектовать лебедкой и вседорожными колёсами.

Покупатель кемпера дополнительно может приобрести раму безопасности, светодиодное освещение, комплект для увеличения дорожного просвета и шины размером 20 дюймов.

В Германии стоимость монтажа туристического пакета на пикап в зависимости от комплектации варьируется от 10 до 12 тыс. евро (0,9−1,1 млн рублей).

Напомним, базовый пикап продаётся в Европе от 32,7 тыс. евро, а в РФ он стоит около 2,3 млн рублей.

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