Москва, , 11:41 — REGNUM Износ резиновых уплотнений в стыковочном узле служебного модуля «Звезда» мог привести к утечке воздуха на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает портал Life со ссылкой на переговоры космонавтов с Центром управления полётами (ЦУП), которые транслирует NASA.

Отмечено, что ЦУП поручил космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру снять защитный кожух со стыковочного механизма и проклеить резиновые уплотнения специальным скотчем. Затем герметичность промежуточной камеры модуля, где находится стыковочный узел, будут постоянно проверять.

К стыковочному узлу причаливают пилотируемые корабли «Союз» и грузовики «Прогресс». Этот узел расположен в кормовой части модуля «Звезда».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на МКС обнаружили, что из переходного отсека служебного модуля «Звезда» уходит воздух.

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