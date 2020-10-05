Петропавловск-Камчатский, , 08:58 — REGNUM Морской буксир проекта 23 470 «Андрей Степанов», построенный специально для Тихоокеанского флота (ТОФ), завершил переход Северным морским путём с Черноморского флота (ЧФ). Об этом 5 октября пресс-служба ТОФ сообщает на сайте Минобороны РФ.

Следовавший под буксирами «Андрей Степанов» после перехода протяжённостью около 13 тысяч морских миль ошвартовался у причала в бухте Ильичёва в Петропавловске-Камчатском.

За время перехода экипаж, который ранее был сформирован на Камчатке, прошёл обучение и освоил новую для себя материальную часть. В настоящее время он приступил к расконсервации буксира для ввода его узлов и механизмов в эксплуатацию.

Ожидается, что мощный универсальный буксир пополнит отряд судов обеспечения Войск и сил на Северо-востоке России уже в самое ближайшее время.

Морской буксир «Андрей Степанов» является вторым в серии буксиров проекта 23 470, которые построены для нужд Минобороны РФ на ОАО «Ярославский судостроительный завод. Судно имеет водоизмещение около 3200 тонн, автономность более 30 суток, дальность плавания свыше 3000 морских миль, возможность для приёма палубного вертолёта.

Основным предназначением нового буксира является выполнение буксировки судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде как в акваториях морских портов, так и в условиях открытого моря и дальней океанской зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, морской буксир проекта 23 470 «Андрей Степанов», построенный специально для Тихоокеанского флота (ТОФ), преодолел на буксире Северный морской путь.

Читайте ранее в этом сюжете: Буксир «Андрей Степанов» для ТОФ провели Северным морским путём