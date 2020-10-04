Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Производство мини-компьютеров NUC Hades Canyon прекратила компания Intel. Об этом 3 октября сообщает портал Tom'sHardware.

Данные компьютеры отличались уникальным слиянием технологий от компаний Intel и AMD. Процессоры, которые использовались при сборке NUC Hades Canyon, под названием Kaby Lake-G были построены на микроархитектуре от компании Intel, но за графику в системе отвечали видеокарты Vega от AMD.

Согласно планам, Intel еще планирует осуществлять поставки изготовленных моделей компьютеров до 29 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа стало известно о планах компании Intel показать в 2021 году видеокарту собственного производства с аппаратной функцией трассировки лучей.