Вашингтон, , 22:38 — REGNUM Игра Call of Duty: Black Ops Cold War может занять более 200 гигабайт на пространстве жёсткого диска. Об этом сообщил инсайдер Prototype Warehouse 4 октября на странице в соцсети Twitter.

Многие игроки жаловались, что прошлую игру серии Call of Duty: Modern Warfare, которая весила порядка 200 гигабайт, можно было установить на стандартный твердотельный накопитель SSD объёмом 250 гигабайт. Но даже в этом случае пользователи не могли скачать обновление для игры, потому что для него попросту не хватало места.

Если информация, которую предоставил инсайдер, окажется правдивой и новая игра займёт еще больший объём памяти, то высока вероятность того, что обладатели 250 гигабайтовых SSD накопителей вообще не смогут установить игру.

Напомним, выход игры Call of Duty: Black Ops Cold War запланирован на 13 ноября 2020 года. Сюжет игры повествует о противостоянии спецслужб различных стран на территории всего мира в период Холодной войны.