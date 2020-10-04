Вашингтон, , 22:22 — REGNUM В новом обновлении операционной системы Windows 10 появится программа для записи GIF-анимации. Об этом 3 октября сообщает портал ITHome.

Речь идёт о специальной программе, которая будет записывать видео с рабочего стола компьютера не в видео формате, а в виде GIF-анимации. Данный формат позволяет создавать ролики или изображения в сжатом виде без потери качества, но только с использованием палитры из 256 цветов.

Программа получила название Video GIF Capture и она будет поставляться вместе с обновлением. Помимо функции записи, в ней присутствуют инструменты для монтажа видеороликов, но она не сможет конвертировать в GIF-формат какие-либо видеофайлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября корпорация Microsoft исправила в операционной системе Windows 10 ошибку с ложными уведомлениями об отсутствии интернет-соединения.