Вашингтон, , 21:39 — REGNUM Упоминание о 7-нанометровом процессоре от компании Intel в коде операционной системы Linux нашли пользователи сети. Об этом 4 октября сообщает портал ixbt.com.

Речь идёт о процессоре под названием Meteor Lake. Энтузиасты обнаружили информацию о нём во время изучения кода Lunux версии 5.10. Причём само упоминание находилось в драйверах сетевого адаптера Gigabit Ethernet e1000e.

Данная информация говорит о том, что разработчики Linux готовятся к появлению будущих процессоров и адаптируют систему под взаимодействие с ними. Эксперты считают, что процессоры Meteor Lake появятся не раньше 2022 года.

Напомним, к выходу нового поколения процессоров от Intel, основанных на 7-нанометрового техпроцесса по изготовлению полупроводниковых изделий и материалов, компания AMD планирует выпустить свои собственные процессоры, основанные на архитектуре Zen 4, которые изготовлены по 5-нанометровому техпроцессу.