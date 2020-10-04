Вашингтон, , 20:59 — REGNUM В сети появилась информация, раскрывающая характеристики будущих мобильных процессоров от Intel под названием Tiger Lake-H. Об этом 4 октября сообщает портал ITHome.

Речь идёт о процессорах, которые расширят линейку процессоров для ноутбуков Tiger Lake-U. Данные чипы предназначаются для установки в высокопроизводительные мобильные персональные компьютеры, а также на специализированных рабочих станциях.

Согласно информации, Tiger Lake-H будет существовать в двух вариантах: в виде четырёхядерного с 30 Вт теплоотвода и восьмью потоками, а также восьмиядерный с теплоотводом в размере 45 Вт и шестнадцатью потоками.

Данные процессоры имеют возможность декодирования изображения в разрешении 8К с частотой 60 кадров в секунду.

Напомним, микроархитектура Tiger Lake-H известна также под названием Willow Cove. Процессоры на данной архитектуре построены на основе современного 10-нанометрового техпроцесса по изготовлению полупроводниковых изделий и материалов.