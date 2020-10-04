Москва, , 18:15 — REGNUM Заблуждения, связанные с преимуществом механической коробки передач над автоматической, перечислили эксперты «Российской газеты». Об этом 3 октября сообщается на сайте газеты.

Первым мифом специалисты назвали выгоду механики в части дороговизны её обслуживания. На самом деле это заблуждение получило распространение благодаря опыту взаимодействия российских водителей с простой, но недорогой механической коробкой от компании «АвтоВАЗ».

Но новые модели автомобилей выходят с более сложными по своему техническому устройству коробкам передач, что нивелирует их стоимость в сравнении с обслуживанием автоматической коробки.

Следующее заблуждение связано с отсутствием необходимости менять масло в механической коробке. Эксперты объяснили, что менять масло всё же необходимо после 70−80 тыс. километров пробега.

Другой миф связан с тем, что механика якобы экономит топливо по сравнению с автоматом. На самом деле, механическая коробка уже давно уступает по экономичности роботизированным КПП с двумя сцеплениями. На сегодняшний день расход топлива скорее зависит от манеры вождения, нежели от вида коробки передач.

Еще один миф завязан на уверенности автолюбителей, что «механика надёжней автомата». Но специалисты объяснили, что в механической, что в автоматической коробках первым делом изнашиваются диски сцепления, корзины сцепления, выжимной подшипник и маховик. Это значит, что в обоих видах коробок данные элементы требуют замены к 150 тыс. км. пробега.

Ну и последнее заблуждение связано в том, что часть граждан считает механику более перспективной для развития новых технологий. Но оказалось, что за последнее время автомобильные инженеры выжали максимум из данного вида КПП и в условиях соблюдения комфорта для водителя автоматика выглядит более перспективным направлением развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября глава федерации автомобилистов России Максим Едрышов посоветовал жителям страны поторопиться с покупкой автомобиля. По его словам, ситуация на рынке точно не улучшиться, а скорее всего ждёт только подорожание машин.