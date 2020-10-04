Нью-Дели, , 17:11 — REGNUM Кроссовер от компании Kia модели Sonet получил большую популярность и ажиотажный спрос на территории Индии. Об этом 4 октября сообщает портал Evo-rus.com.

Эмблема Kia Ihm Min-hyauk

Новинка от Kia, продажи которой начались только 18 сентября, оказалась крайне интересна индийскому покупателю. На территории страны уже реализовали 9266 автомобилей Sonet.

Популярность данной модели может быть обоснована «демократической» ценой в сравнении с другими моделями в своём классе. Стоимость минимальной комплектации новинки в пересчёте начинается от 713 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября стало известно, что южнокорейские компании Hyundai и Kia более чем на 200% увеличили продажи своих электрокаров на территории Европы.