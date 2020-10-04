Нью-Дели, 4 октября 2020, 17:11 — REGNUM Кроссовер от компании Kia модели Sonet получил большую популярность и ажиотажный спрос на территории Индии. Об этом 4 октября сообщает портал Evo-rus.com.
Новинка от Kia, продажи которой начались только 18 сентября, оказалась крайне интересна индийскому покупателю. На территории страны уже реализовали 9266 автомобилей Sonet.
Популярность данной модели может быть обоснована «демократической» ценой в сравнении с другими моделями в своём классе. Стоимость минимальной комплектации новинки в пересчёте начинается от 713 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября стало известно, что южнокорейские компании Hyundai и Kia более чем на 200% увеличили продажи своих электрокаров на территории Европы.