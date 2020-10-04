Вашингтон, 4 октября 2020, 16:12 — REGNUM Группа по безопасности Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установила, что следующий испытательный полёт корабля Starliner может не состояться до конца 2020 года. Об этом сообщает портал SpaceNews.
Космический корабль Starliner разрабатывается компанией Boeing в рамках контракта NASA. Первый испытательный полёт корабля состоялся в декабре 2019 года. Планировалось, что в ходе этого полёта корабль достигнет Международной космической станции, однако эта операция была отменена из-за сбоя в работе бортового оборудования. Позже в Boeing сообщили, что следующий испытательный полёт корабля Starliner в беспилотном режиме может состояться в декабре 2020 года.
На заседании консультативной группы по аэрокосмической безопасности NASA Дональд Макэрлин отметил, что компании Boeing удалось достичь значительного прогресса в устранении выявленных замечаний к кораблю Starliner. При этом он усомнился, что запуск состоится в 2020 году, отметив, что пилотируемый модуль корабля готов к полёту примерно на 80%, а служебный модуль — на 90%.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле совместная группа экспертов NASA и компании Boeing подготовила 80 рекомендаций по устранению недостатков корабля Starliner.