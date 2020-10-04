Москва, , 15:15 — REGNUM Временно выведенный из эксплуатации спутник «Глонасс-К» №702 повторно введён в состав группировки 4 октября. Об этом свидетельствуют данные Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

Спутник «Глонасс-К» №702 был выведен на плановое техническое обслуживание 3 сентября. После возвращения этого аппарата в эксплуатацию общее количество используемых по назначению спутников доведено до требуемых 24 аппаратов.

В составе группировки находится ещё три аппарата: один спутник временно выведен на техобслуживание, один — переведён в орбитальный резерв и ещё один — проходит этап лётных испытаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта на околоземную орбиту посредством ракеты-носителя «Союз-2.1б» был выведен спутник «Глонасс-М».