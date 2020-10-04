Вашингтон, , 14:15 — REGNUM Компьютерные системы 250 медицинских учреждений компании Universal Health Services в США подверглись кибератаке. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Кибератака была зафиксирована 27 сентября. Для предотвращения распространения вредоносного программного обеспечения компания была вынуждена отключить внутренние компьютерные сети. Отмечается, что инцидент привёл к сбою компьютерных систем во всех больницах и лабораториях организации.

В Universal Health Services не указали типа вредоносного программного обеспечения, которое использовалось для кибератаки. В организации заверили, что электронные медицинские карты пациентов медицинских учреждений не пострадали.

Специалисты Universal Health Services продолжают устранять проблемы в безопасности компьютерной сети. По состоянию на 3 октября сеть компании находится в процессе восстановления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре неизвестные хакеры атаковали компьютерные системы транспортной компании CMA CGM Group и Международной морской организации (IMO).

Читайте ранее в этом сюжете: Хакеры провели серию кибератак на судоходные организации