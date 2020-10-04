Токио, , 12:42 — REGNUM Реальный объём свободного места на твердотельном накопителе новой приставки PlayStation 5 составит 625 Гб. Об этом сообщает портал Glitched со ссылкой на источники в отрасли.

Компания Sony выпустит новую игровую приставку PlayStation 5 в ноябре. Известно, что приставки будут оснащаться твердотельными накопителями (SSD) объёмом 825 Гб. Однако часть дискового пространства будет использоваться для операционной системы и не сможет использоваться для установки видеоигр.

Согласно информации пользователей, получивших предварительный доступ к новой приставке, операционная система будет использовать около 200 Гб дискового пространства. Таким образом, для установки видеоигр пользователям будет доступно только 625 Гб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре стали известны требования к свободному месту на накопителе для некоторых видеоигр для PlayStation 5. В частности, Marvel Spider-Man: Miles Morales будет занимать около 50 Гб, а Demon’s Souls — около 66 Гб.