Токио, , 11:38 — REGNUM Японская компания Honda объявила о прекращении участия в гонках «Формула-1» в качестве поставщика двигателей и силовых агрегатов. Об этом сообщает пресс-служба Honda.

В Honda объяснили это решение большими преобразованиями, которые происходят в автомобильной промышленности. В связи с этим компания хочет направить больше ресурсов на создание двигателей, не использующих углеродное топливо. Отмечается, что Honda продолжит поставлять силовые агрегаты для команд «Формулы-1» до конца 2021 года.

Компания Honda возобновила поставки двигателей для соревнований «Формула-1» в 2015 году. В последнее время двигатели японской компании использовались двумя командами: Red Bull Racing и Scuderia AlphaTauri. Им удалось одержать три победы в прошлом сезоне и две победы в текущем сезоне 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября начнутся продажи первого электромобиля компании Honda.

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