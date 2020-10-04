Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Американская компания Google отказалась от поддержки программного обеспечения гарнитур виртуальной реальности Daydream. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Google Shawn Collins

Гарнитура Google Daydream была представлена в ноябре 2016 года. Она была интегрирована с операционной системой Android и была ориентирована на использование совместно с некоторыми смартфонами, оснащёнными специальными компонентами.

Проект не завоевал широкой популярности, поэтому в Google начали поэтапный отказ от Daydream. Сначала Google прекратила выпуск новых гарнитур, а в 2019 году отказалась от совместимости новых смартфонов Pixel с этими устройствами.

Теперь в Google объявили о полном прекращении поддержки гарнитур Daydream. Отмечается, что вскоре гарнитуры не смогут использоваться даже на устройствах, которые изначально поддерживали Daydream, но позже были обновлены до Android 11.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в Microsoft заявили, что авиасимулятор Flight Simulator вскоре получит поддержку гарнитур виртуальной реальности.