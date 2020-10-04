Москва, , 09:18 — REGNUM Кандидатами в космонавты могут стать люди с небольшими отклонениями в остроте зрения, которые могут быть скорректированы очками. Об этом сообщила руководитель научной группы Института медико-биологических проблем РАН, врач-офтальмолог Ольга Манько РИА Новости.

Врач-офтальмолог отметила, что максимально допустимое отклонение в рефракции глаза для кандидатов в космонавты составляет 3 диоптрии. При этом после коррекции очками острота зрения должна составлять 1,0.

Манько добавила, что кандидатами в космонавты могут стать и люди, перенесшие оперативное лечение оптических аномалий роговицы методом лазерной фоторефракционной. Однако со времени такой операции до осмотра должно пройти не менее трёх лет. Врач подчеркнула, что неизменными остаются жёсткие требования к структурам глаза и сетчатки — они должны быть без травматических и дистрофических изменений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказал, что до стадии очного этапа третьего открытого набора в отряд космонавтов Роскосмоса дошли 53 претендента.

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