Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Генеральные директора компаний Facebook, Google и Twitter согласились выступить на слушаниях в комитете Сената США по торговле. Об этом сообщает агентство Reuters.

Слушания комитета по торговле Сената США пройдут 28 октября. На этих слушаниях будут обсуждаться изменения в закон, регулирующий ответственность компаний за публикации в социальных сетях и на других интернет-платформах.

Главы компаний Facebook, Google и Twitter — Марк Цукерберг, Сундар Пичаи и Джек Дорси соответственно — согласились дать показания в ходе этих слушаний. Ожидается, что они примут участие в слушаниях посредством видеосвязи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле главы компаний Amazon, Apple и Google дали показания на слушаниях в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей Конгресса США.

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