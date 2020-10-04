Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Пользователи новых игровых консолей Xbox Series X и Xbox Series S получат возможность удаления необязательных компонентов видеоигр для освобождения дискового пространства. Об этом сообщил руководитель направления Xbox по программному обеспечению Джейсон Рональд в октябрьском выпуске Xbox Podcast.

Рональд отметил, что функция частичного удаления игр будет доступна на обеих версиях новой приставки. Например, можно будет удалить компоненты сюжетной компании, сохранив поддержку многопользовательской игры. Представитель Xbox добавил, что возможность частичного удаления видеоигр должны будут предусматривать разработчики.

В новых приставках серии Xbox будут использоваться твердотельные накопители SSD. Объём дискового пространства Xbox Series X составит 1 ТБ, Xbox Series S — 512 Гб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно, что операционная система Xbox Series X будет занимать на накопителе около 198 ГБ.