Москва, , 07:24 — REGNUM Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили коллег, ветеранов отрасли и всех жителей планеты Земля с 63-й годовщиной запуска первого искусственного спутника Земли. Обращение опубликовано на сайте Роскосмоса.

Космонавт Иванишин напомнил, что советский космический аппарат «Спутник-1» был запущен на околоземную орбиту 4 октября 1957 года.

«Именно с этого дня ведёт отчёт вся отечественная и мировая космонавтика. Благодаря труду наших учёных и конструкторов был успешно сделан первый шаг в освоении космического пространства», — подчеркнул Иванишин.

Космонавт Вагнер отдельно обратился к людям, стоявшим у истоков отечественной космонавтики.

«Отдельное спасибо ветеранам ракетно-космической промышленности нашей страны, людям, чья жизнь посвящена сложной и интересной работе — производству космической техники и её запуску на околоземную орбиту», — поблагодарил Вагнер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возвращение корабля «Союз МС-16» с космонавтами Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и астронавтом США Крисом Кэссиди от МКС на Землю назначено на 22 октября.