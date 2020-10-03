Брюссель, , 22:55 — REGNUM Разрабатываемый в Европейском союзе законопроект о цифровых услугах может запретить установку на смартфоны неудаляемых приложений. Об этом 3 октября сообщает портал Gizchina.

Речь идёт о приложениях, которые изначально установлены в устройствах под управлением операционными системами Android и iOS и которые невозможно удалить стандартными способами.

Новым законопроектом в ЕС намереваются создать более справедливую конкуренцию, благодаря которой пользователи смогут самостоятельно решать, какие именно приложения на их гаджете им нужны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября китайский онлайн-ритейлер Tmall объявил о начале приёма заказов на новые iPhone 12-го поколения с 16 октября 2020 года.