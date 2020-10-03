Москва, , 23:09 — REGNUM Решение продлить бесплатный период пользования сервисом Nvidia GeForce Now в России продлён российским отделением компании GFN.ru. Об этом сообщается 3 октября на сайте компании.

Речь идёт о онлайн-сервисе, который позволяет играть на слабых устройствах в требовательные к производительности игры. Технология заключается в том, что вся обработка данных осуществляется на стороннем сервере.

Бесплатный период продлится до конца 2020 года, а увеличение его сроков связано с подведением первого года работы сервиса на территории Российской Федерации. В компании оказались довольны результатами и решили сделать пользователям приятный подарок.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября стало известно, что компания Nvidia отложила начало продаж новых видеокарт GeForce RTX 3070 на 29 октября 2020 года.