Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Решение убрать свои приложения, которые включают в себя также Instagram и WhatsApp, из магазина Tizen Store приняла компания Facebook. Об этом 2 октября сообщает портал AndroidHeadlines.

Речь идёт об устройствах на операционной системе Tizen OS, которую компания Samsung выпускала на ограниченном количестве своих смартфонов, телевизорах и умных вещах. Тем не менее платформа имеет некоторую популярность у ряда пользователей.

В компании Facebook посчитали нерациональным оказывать поддержку не самой популярной платформе и решили банально убрать свои приложения из доступных для Tizen OS. А исчезновение с данных устройств популярных мессенджеров ведёт к потере актуальности платформы как таковой.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября представители компании Facebook и Twitter сделали совместное заявление, в котором объявили о готовности оказывать сопротивление попыткам влиять на президентские выборы в США.