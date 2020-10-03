Вашингтон, , 21:13 — REGNUM В игру Fortnite от компании Epic Games, которая была заблокирована корпорацией Apple на устройствах на iPhone, можно поиграть, используя облачный сервис Nvidia GeForce Now. Об этом 2 октября сообщает портал ixbt.com.

Речь идёт о сервисе от компании Nvidia, позволяющем играть в обычные игры на разных типах устройств, но где обработка данных осуществляется на удалённом сервере. Таким образом, исключённая из магазина AppStore игра остаётся доступна через сторонний сервис.

Пользователи сети подозревают, что подобная лазейка может попасть во внимание Apple, которая старательно пытается ограничить пользователям доступ к игре.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября стало известно, что игра Fortnite в скором времени может быть автоматически удалена со смартфонов пользователей iPhone.