Вашингтон, , 19:42 — REGNUM Функцию, которая позволяет устанавливать игры по частям, придумали инженеры Microsoft для грядущей консоли Xbox Series X. Об этом сообщил директор по программному управлению Xbox Джейсон Роналд 2 октября на YouTube-канале Larry Hryb, Xbox Live's Major Nelson.

Суть заключается в том, что зачастую игроков в играх интересует только конкретный режим игры. К примеру, кому-то нравится одиночная сюжетная компания, а кому-то только мультиплеер.

По словам Роналда, Xbox Series X позволит игрокам в некоторых случаях скачивать только нужные им режимы игр, что существенно сократит их вес на твердотельном накопителе консоли.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября стало известно, что пользователи приставки Microsoft Xbox Series X будут иметь возможность запускать одновременно от четырёх до шести игр.