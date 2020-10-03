Вашингтон, , 19:26 — REGNUM Систему, которая распознаёт жесты во время видеозвонков, разработала корпорация Google. Об этом 3 октября сообщает портал Techcrunch.com.

Подобные системы уже существовали ранее, но данная отличается тем, что может отличить жесты от обычных жестикуляций, которые возникают естественным образом во время общения. Для реализации подобной функции в компании решили задействовать искусственный интеллект.

На данный момент система отнимает много производительности компьютера, что приводит к потере качества в видеозвонке. Но в компании уверены, что в будущем удастся исправить этот недостаток.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в американском аэрокосмическом агентстве NASA заявили, что была разработана система по выявлению новых кратеров на Марсе с помощью искусственного интеллекта.