Пекин, , 19:21 — REGNUM На античит-программу, которая не позволяет нарушать правила игры, в китайской условно-бесплатной игре Genshin Impact пало подозрение со стороны игроков в краже личных данных, 2 октября сообщает издание «Игромания».

Речь идёт об утилите, которая запускается вместе с игрой на персональном компьютере. Наблюдательные игроки заметили, что при закрытии игры данная программа продолжает «активно работать».

Данное обстоятельство вызвало у пользователей подозрение в том, что утилита «крадёт их личные данные». Но разработчики игры поспешили дать опровержение слухам и сообщили, что программа просто неправильно работала и уже внесли в неё необходимые изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября стало известно, что спустя 16 лет в цифровом варианте в продаже появилась игра Silent Hill 4: The Room от компании Konami.