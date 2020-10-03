Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Специалисты европейского комитета по проведению независимых краш-тестов автомобилей (Euro NCAP) признали самыми безопасными системами поддержки водителей решения Audi, BMW и Mercedes. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Эксперты Euro NCAP протестировали системы помощи водителей в десяти моделях автомобилей разных производителей. Наивысшие оценки получили системы, используемые в моделях Audi Q8, BMW 3 Series и Mercedes GLE.

Система Tesla Autopilot, используемая в электромобилях Model 3, заняла только шестое место. Эксперты отметили, что название этой системы Tesla Autopilot может вводить водителей в заблуждение, ведь она не обеспечивает автономного управления автомобилем. Также среди недостатков этой системы было выделено то, что внутренняя видеокамера автомобиля не используется для проверки того, что водитель действительно следит за дорогой.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре полиция Канады оштрафовала водителя электромобиля Tesla, уснувшего за рулём на скорости более 140 км/ч при включенном автопилоте.