Вашингтон, , 15:10 — REGNUM Мировой рынок устройств, использующих связь стандарта 5G, вырастет до $668 млрд к 2026 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз исследовательской компании Allied Market Research.

Аналитики Allied Market Research ожидают, что в 2020 году мировые расходы на устройства, использующие мобильную связь пятого поколения, составят около $5,5 млрд. Прогнозируется, что в 2026 году этот показатель вырастет более чем на 12 000% и составит $668 млрд.

Эксперты прогнозируют, что 5G-модемы будут использоваться в самом широком спектре продуктов. От программируемых посудомоечных машин, до беспилотной сельскохозяйственной техники, которой можно будет управлять дистанционно с помощью смартфона.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в первой половине 2020 года доля устройств с поддержкой связи 5G среди общего объёма поставок смартфонов в Китае выросла до 60%.

Читайте ранее в этом сюжете: Доля 5G-устройств среди новых смартфонов в Китае выросла до 60%