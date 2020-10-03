Москва, , 14:42 — REGNUM Специалисты космодрома «Байконур» завершили стыковку пилотируемого корабля «Союз МС-17» с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя «Союз 2.1а». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В Роскосмосе отмечают, что подготовка космического корабля к старту ведётся в строгом соответствии с графиком. Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с кораблём «Союз МС-17» назначен на 14 октября.

Пилотируемый корабль доставит на Международную космическую станцию российских космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта США Кэтлин Рубинс. Члены основного и дублирующего экипажа прибыли на космодром «Байконур» для подготовки к старту в конце сентября.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре в пресс-службе ракетно-космической корпорации «Энергия» заявили, что космический корабль «Союз МС-16» вернётся на Землю 22 октября 2020 года. На борту этого корабля с МКС вернутся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт США Крис Кэссиди.

Читайте ранее в этом сюжете: На «Байконуре» загрузили топливо в баки корабля «Союз МС-17»