Вашингтон, , 14:11 — REGNUM Среди неигровых мобильных приложений наибольшее количество загрузок в третьем квартале 2020 года пришлось на социальную сеть TikTok. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Sensor Tower.

По оценкам экспертов, в третьем квартале текущего года совокупные расходы на мобильные приложения во всём мире составили около $29,3 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель вырос на 32%.

Самым прибыльным приложением, несмотря на угрозу блокировки в США, остаётся социальная сеть TikTok (с учётом китайской версии Douyin). Также в первую пятёрку приложений с наиболее высокими потребительскими расходами вошли YouTube, Tinder, Tencent Video и Disney+.

Общее количество загрузок неигровых мобильных приложений за рассматриваемый период составило около 28,3 млрд, что на 31% больше, чем годом ранее. Лидерами по количеству загрузок стали TikTok, Facebook, Zoom, WhatsApp и Instagram.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре временно исполняющая обязанности главы TikTok Ванесса Паппас заявила, что готовящаяся сделка по продаже американского подразделения социальной сети никак не повлияет на конечных пользователей.

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