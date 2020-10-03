Лондон, , 13:05 — REGNUM Международная морская организация (IMO) и транспортная компания CMA CGM Group подверглись масштабным кибератакам в течение нескольких дней. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Первыми о кибератаке сообщили в компании CMA CGM Group, занимающейся морскими контейнерными перевозками. Хакерская атака привела к сбоям в работе компьютерных систем, также в компании подозревают, что злоумышленники могли получить доступ ко внутренним данным компании.

2 октября также стало известно о кибератаке на системы Международной морской организации — специализированного учреждения ООН, обеспечивающего международное сотрудничество в сфере торгового судоходства. От атаки хакеров пострадал сайт IMO и внутренние сети организации.

Специалисты начали расследование этих инцидентов. Пока им не удалось получить данных, свидетельствующих о связи этих кибертак.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в 2019 году потери мировой экономики от кибератак составили около $2,5 трлн.