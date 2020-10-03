Владивосток, , 12:37 — REGNUM Компания МТС открыла пилотную зону 5G в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом сообщает пресс-служба МТС.

Наглядная демонстрация возможностей мобильной связи нового поколения была проведена в ходе открытия. Церемония транслировалась в эфире телеканала ГТРК «Владивосток», изображение в режиме реального времени передавалось в телевизионный эфир посредством оборудования 5G.

Вице-президент МТС по региональному развитию Игорь Егоров отметил, что для передачи сигнала использовалась специальная разработка китайской компании Huawei — беспроводной модем, помещающийся в рюкзак. Применение этой технологии позволило оператору свободно перемещаться по площадке без использования кабельной инфраструктуры и громоздкого оборудования.

«Сети пятого поколения — это не просто сверхвысокие скорости и сверхчеткое изображение, это возможность реализовать самые масштабные проекты и высокотехнологичные разработки», — подчеркнул Егоров.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров заявил, что к 2025 году на связь стандарта 5G в России будет приходиться до одной пятой от общего числа подключений.

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