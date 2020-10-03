Пекин, , 12:13 — REGNUM Китайское национальное космическое управление опубликовало первый снимок зонда «Тяньвэнь-1», сделанный после запуска космического аппарата. Об этом сообщает газета China Daily.

Снимок «Тяньвэнь-1» был приурочен к Дню образования КНР и сделан 1 октября. Изображение было получено с помощью специальной камеры, которая отделилась от поверхности зонда, после чего передала полученные снимки на станцию. Полученные снимки и показания приборов свидетельствуют, что зонд «Тяньвэнь-1» находится в хорошем состоянии.

Первая миссия Китая к Марсу была запущена 23 июля 2020 года. По состоянию на начало октября зонд преодолел около 188 млн км. Всего на пути к Марсу «Тяньвэнь-1» предстоит преодолеть около 470 млн км. Ожидается, что станция выйдет на орбиту вокруг Марса в феврале 2021 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 21 сентября зонд «Тяньвэнь-1» провёл коррекцию орбиты.

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