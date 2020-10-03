Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Американская компания Tesla поставила почти 114 тысяч электромобилей в третьем квартале текущего года, обновив свой предыдущий рекорд. Об этом сообщает пресс-служба Tesla.

Прежний рекорд по квартальным поставкам Tesla составлял 112 тысяч электромобилей, он был установлен в четвёртом квартале 2019 года. В начале текущего года поставки электромобилей снизились до 88 тысяч в первом квартале и 90 тысяч во втором квартале. Одной из причин снижения поставок стала временная остановка завода Tesla во Фримонте (штат Калифорния, США) из-за вспышки коронавирусной инфекции.

В третьем квартале Tesla удалось поставить более 139 тысяч автомобилей, что является рекордным показателем для компании. Всего в 2020 году в Tesla рассчитывают поставить 500 тысяч электромобилей, что на 36% больше показателей 2019 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в октябре компания Tesla благодаря субсидиям правительства Китая снизила на 8% стоимость электромобилей Model 3, собираемых на заводе в Шанхае.

Читайте ранее в этом сюжете: Tesla Model 3 китайской сборки стали на 8% дешевле