Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Американская компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с навигационным спутником системы GPS. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал должен был состояться 3 октября в 04:43 мск, однако был отменён за несколько секунд до старта. Причины отмены запуска не сообщаются.

Ракета-носитель Falcon 9 должна была вывести на околоземную орбиту спутник GPS III SV04. Этот аппарат должен стать четвёртым в составе нового блока американской навигационной группировки.

Система глобального позиционирования GPS используется в интересах министерства обороны США, а также в гражданских целях. Первый спутник этой группировки был выведен на околоземную орбиту в 1978 году.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в июле председатель КНР Си Цзиньпин объявил о полномасштабном запуске китайской спутниковой навигационной системы BeiDou.