Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Разные модели линейки смартфонов iPhone 12 будут продаваться по цене от $649 до $1399. Об этом сообщает портал GSM Arena со ссылкой на источники в отрасли.

По данным портала, линейка iPhone 12 будет состоять из четырёх моделей: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Каждая из моделей будет доступна в трёх вариантах, отличающихся объёмом постоянной памяти.

Ожидается, что iPhone 12 mini будет продаваться по цене от $649 до $799, iPhone 12 — от $749 до $899, iPhone 12 Pro — от $999 до 1299 и iPhone 12 Pro Max — от $1099 до $1399.

В последние годы компания Apple представляет новые смартфоны iPhone в сентябре. Однако в 2020 году выпуск линейки iPhone 12 был задержан на несколько недель.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в октябре отраслевой эксперт Джон Проссер заявил, что Apple представит новые смартфоны iPhone 13 октября.

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