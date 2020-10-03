Москва, , 10:03 — REGNUM За первые восемь месяцев 2020 года в Россию было поставлено на 22% больше новых грузовых автомобилей из Китая, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом свидетельствует отчёт аналитического агентства «Автостат».

По оценкам экспертов, общий объём рынка новых грузовых автомобилей в России за первые восемь месяцев 2020 года сократился на 10% в годовом исчислении. При этом китайским производителям за этот период удалось поставить 2146 грузовых автомобилей, что на 22% больше, чем годом ранее.

Закупки отечественных грузовых автомобилей в России за рассматриваемый период сократились на 5% в годовом исчислении и составили 22,6 тыс. единиц. Лидерами по поставкам грузовых автомобилей в Россию за первые восемь месяцев текущего года стали Швеция (5,2 тыс. автомобилей), Германия (4,2 тыс.), Белоруссия (2,1 тыс.) и Нидерланды (1,1 тыс.).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре на заводе «Урал» в Миассе было запущено серийное производство новой модели грузового автомобиля «Урал-9593».

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