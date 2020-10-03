Москва, , 08:23 — REGNUM Более половины поставок новых автобусов в России за первые восемь месяцев 2020 года пришлось на отечественную марку «ПАЗ». Об этом свидетельствует отчёт аналитического агентства «Автостат».

По оценкам экспертов, за первые восемь месяцев текущего года в России было продано около 8 тысяч новых автобусов, что на 8% меньше, чем за тот же период предыдущего года.

Почти половина поставок пришлась на «ПАЗ», ещё 20% поставок — на долю марки «ЛИАЗ». Замкнули пятёрку крупнейших поставщиков автобусов производители «НЕФАЗ» (9,6%), «МАЗ» (5,6%) и «КАВЗ» (2,5%).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в августе поставки новых автобусов в России сократились на 30% в годовом исчислении.

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