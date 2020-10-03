Москва, , 07:59 — REGNUM Специалисты космодрома «Байконур» завершили заправку пилотируемого корабля «Союз МС-17» компонентами топлива и сжатыми газами. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

После заправки топлива корабль был доставлен в монтажно-испытательный корпус площадки №245. В ближайшие дни в корабль будут уложены полезные грузы и проведён монтаж экранно-вакуумной изоляции. После этого корабль будет состыкован с переходным отсеком ракеты-носителя.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» также подготавливается к предстоящему запуску. Несколькими днями ранее специалисты провели общую сборку блоков первой и второй ступеней носителя.

Старт ракеты-носителя «Союз 2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-17» назначен на 14 октября. Корабль доставит на Международную космическую станцию космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта США Кэтлин Рубинс.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в 27 сентября члены основного и дублирующего экипажа корабля «Союз МС-17» прибыли на космодром «Байконур» для прохождения финальной предстартовой подготовки.

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