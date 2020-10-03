Москва, , 07:37 — REGNUM Рядовым пользователям смартфонов не стоит редактировать настройки, связанные с системой безопасности устройства. Об этом сообщил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов агентству «Прайм».

Эксперт объяснил, что большинству пользователей смартфонов не стоит использовать операции jailbreak (на iOS-смартфонах) и root-доступа (на Android-устройствах), позволяющие получить расширенные права администратора. Эти операции официально не поддерживаются производителями, а их использование может отрицательно повлиять на работоспособность устройства.

«Опасность заключается в непредсказуемости последствий: есть риск получить неработающий смартфон, отключить важные механизмы системы безопасности операционной системы, потерять гарантию на устройство, получить проблемы с обновлениями, в конце концов, стать жертвой утечки данных», — отметил Куканов.

Он добавил, что также с осторожностью стоит относиться к настройкам, связанных с блокировкой входящих вызовов и изменению интерфейсных возможностей через настройки «Универсального доступа» на iOS-устройствах.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков рассказал, что для восстановления доступа к смартфону при случайной блокировки устройства лучше всего использовать личный кабинет на сайте производителя устройства.

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