Вирджиния, США, , 07:21 — REGNUM Центр полётов Уоллопс (штат Вирджиния) отправил на околоземную орбиту ракету-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus, сообщили 2 октября в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование и приборы — всего около 3,6 тонны груза.

Текущий старт с кораблём Cygnus стал третьим в череде пусков, осуществляемых по контракту NASA с производителем космического судна — компанией Northrop Grumman. Днём ранее ИА REGNUM сообщало, что Центру полётов пришлось отменить запланированный на 1 октября старт. Причину отмены и последующего переноса в американском агентстве не уточнили.

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